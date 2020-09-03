اخبار الرياضه

الاتحاد الإنجليزي يساوي بين اللاعبين واللاعبات من حيث الأجور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الإنجليزي يساوي بين اللاعبين واللاعبات من حيث الأجور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أعلن ​الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم​ أن فرق الرجال والسيدات في إنكلترا ستحصل على رواتب متساوية.

Advertisements

ويأتي ذلك بعد إعلان الأربعاء أن البرازيل ستدفع لفريقها الدولي للسيدات نفس رواتب الرجال.

وقد كشف الاتحاد الإنكليزي أنه يدفع لفرق الرجال والسيدات بالتساوي من حيث رسوم المباريات والمكافآت منذ شهر كانون الثاني.

وجاء في بيان الاتحاد: "يدفع الاتحاد الإنكليزي للاعباته نفس ما يدفعه لنظرائهم من الرجال لتمثيل إنكلترا، سواء من حيث رسوم المباريات أو المكافآت. هذا التكافؤ قائم منذ شهر كانون الثاني 2020".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يساوي بين اللاعبين واللاعبات من حيث الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا