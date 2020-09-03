الاتحاد الإنجليزي يساوي بين اللاعبين واللاعبات من حيث الأجور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أعلن ​الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم​ أن فرق الرجال والسيدات في إنكلترا ستحصل على رواتب متساوية.

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ويأتي ذلك بعد إعلان الأربعاء أن البرازيل ستدفع لفريقها الدولي للسيدات نفس رواتب الرجال.

وقد كشف الاتحاد الإنكليزي أنه يدفع لفرق الرجال والسيدات بالتساوي من حيث رسوم المباريات والمكافآت منذ شهر كانون الثاني.

وجاء في بيان الاتحاد: "يدفع الاتحاد الإنكليزي للاعباته نفس ما يدفعه لنظرائهم من الرجال لتمثيل إنكلترا، سواء من حيث رسوم المباريات أو المكافآت. هذا التكافؤ قائم منذ شهر كانون الثاني 2020".