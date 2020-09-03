وكيل جورجينيو: لو بقي ساري لإنتقل إلى يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

كشف وكيل اعمال نجم نادي ​تشيلسي​، ​جورجينيو​، أن الأخير كان سينتقل إلى صفوف نادي يوفنتوس، لو إستمر المدرب ماوريسيو ساري على رأس الجهاز الفني للبيانكونيرو.



وفي تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت، قال وكيل أعمال جورجينيو ان يوفنتوس حاول سابقا مبادلة ميراليم بيانيتش مع جورجينيو، لكن تشيلسي رفض.

وأضاف: "لو بقي ساري، لكان قد إنتقل إلى يوفنتوس من يدري، لكنه الآن متلزم بعقده مع تشيلسي لثلاث سنوات أخريات، ولم يتصل بي أحد من يوفنتوس للحصول على خدماته".