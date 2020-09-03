سيرينا ويليامز تدعم ديوكوفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

تحدث نجمة التنس الاميركي، المصنف الاولى عالمياً سابقاً، ​سيرينا​ ويليامز حول مجلس اللاعبين PTPA،وتقديمها الدعم له ولكنها لن تترك اتحاد اللاعبات.



وقالت سيرينا:" من الواضح انني دوماً في صف ​ديوكوفيتش​، ولكنني في نفس الوقت كنت في جولة إتحاد اللاعبات لـ 30 عاماً واعرف الكثير من الأشياء التي تحدث هناك، أشعر ان لديه بعض الآراء القوية جداً و التي غالبا ما تكون صحيحة، اود فقط الإنتظار".

واضافت سيرينا ويليامز عن انتظارها لقاء ​موراي​:" عادةً عندما تنتظر الدخول لمباراتك، يكون هناك شخصاً ما يفقد مجموعتين، تضطر لتشجيع الشخص الذي امامك لينتهي و تبدأ مباراتك، كنت ادعو لفوز اندي طوال الوقت لأنني أردت حقاً ان يفوز".