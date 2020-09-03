- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيرينا ويليامز تدعم ديوكوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
تحدث نجمة التنس الاميركي، المصنف الاولى عالمياً سابقاً، سيرينا ويليامز حول مجلس اللاعبين PTPA،وتقديمها الدعم له ولكنها لن تترك اتحاد اللاعبات.
وقالت سيرينا:" من الواضح انني دوماً في صف ديوكوفيتش، ولكنني في نفس الوقت كنت في جولة إتحاد اللاعبات لـ 30 عاماً واعرف الكثير من الأشياء التي تحدث هناك، أشعر ان لديه بعض الآراء القوية جداً و التي غالبا ما تكون صحيحة، اود فقط الإنتظار".
واضافت سيرينا ويليامز عن انتظارها لقاء موراي:" عادةً عندما تنتظر الدخول لمباراتك، يكون هناك شخصاً ما يفقد مجموعتين، تضطر لتشجيع الشخص الذي امامك لينتهي و تبدأ مباراتك، كنت ادعو لفوز اندي طوال الوقت لأنني أردت حقاً ان يفوز".
كانت هذه تفاصيل خبر سيرينا ويليامز تدعم ديوكوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.