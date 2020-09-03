رونالدو يغيب عن تدريبات البرتغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

غاب الدولي ​البرتغال​ي كريستيانو ​رونالدو​ نجم نادي يوفنتوس الايطالي، عن تدريبات سيلسياو اوروبا في ظل الاستعدادات لمباريات بطولة ​دوري الامم الاوروبية​، بسبب التهاب في إصبع قدمه.

Advertisements

ووفقا للبيان الصادر عن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فإن اللاعب يعاني من التهاب في أحد أصابع القدم اليمنى ولذا فقد تقرر علاجه بمضاد حيوي.

ولم يعلن الاتحاد عن الفترة التي سيحتاجها الدون للتعافي وإذا ما كان سيلحق مواجهة كرواتيا بدوري الأمم على ملعب (دو دراغاو).

وبحسب اطباء المنتخب، فسيتم تقييم حالة نجم السيدة العجوز يوميا لمعرفة مدى تطور حالته.