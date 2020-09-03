إيهاب جلال يختار 22 لاعبا بقائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلى

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جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 للدورى.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودى ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد رمضان وحمادة فاروق ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد تونى وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعى.
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإسماعيلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
كما أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا، وشهدت القائمة عودة محمود دونجا لاعب الفريق مع استبعاد أحمد أيمن وأسامة إبراهيم ومحمد مجدى الجمل وإبراهيم أبو اليزيد وغيرهم لأسباب متنوعة، وجاءت القائمة كالتالى: محمد فوزى – محمد مجدى، باهر المحمدى – محمد هاشم – كماتشو – محمد عمار – محمود البدرى، عماد حمدى – عمر الوحش – محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد الضرف – محمد بيومى – همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا، محمد الشامى – شيلونجو – حازم مرسى.
وخسر الإسماعيلى من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام، وقاد الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة الإسماعيلى فى مباراتين منذ رحيل الفرنسى جوميز، حقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى
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