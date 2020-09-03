شكرا لقرائتكم برنامج جديد لتخفيض "وزن" صالح جمعة في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي برنامجًا تأهيليًا خاص لتجهيز صالح جمعة لاعب الفريق من أجل انقاص وزن اللاعب وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالي وهو ما ظهر بوضوح في مشاركة صالح لعدة دقائق في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

وشارك صالح جمعة في الدقيقة 83 من مباراة الأهلي والمصري السبت الماضي التي فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة لكن تلاحظ أن وزنه لم يصل بعد للحد المثالي بشكل جعل المدير الفني يستقر على إستبعاد اللاعب من قائمة الاهلي لمباراة وادي دجلة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الممتاز.

Advertisements

وقال فايلر فى المؤتمر الصحفي لمباراة المصري أن صالح جمعة بحاجة لمزيد من الوقت لإستعادة عافيته البدنية على وجه التحديد.

وعقد فايلر إجتماعًا مع مساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية وايضا محمد النجار اخصائي التأهيل بالجهاز الفني من اجل وضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالي ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل جيد.

من ناحية أخرى ، تراجع السويسري رينيه فايلر ، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق منها التدعيمات خلال ميركاتو الصيف المقبل وقرر إجراء عدة تعديلات على الصفقات والمراكز التى تحتاج تدعيم الموسم المقبل، ورغم أن فايلر كان قد طلب تدعيم الفريق بصفقتين فقط إلا أنه بدأ يُعيد الحسابات بشن تدعيمات أخرى في الفريق بما يحافظ على توازنه ويُعالج الخلل الفني في بعض المراكز وهو ما كشفت عن مباريات الأهلى الماضية محلياً لاسيما في ظل رحيل أكثر من لاعب أمثال أحمد فتحي ورمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور.