شكرا لقرائتكم غياب ثنائي التشيك بسبب "العزل الوقائي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم الخميس غياب باتريك شيك وتوماس سوسيك عن مواجهة سلوفاكيا في مستهل مشوار الفريقين بدوري الأمم الأوروبي.

واضطر اللاعبان لدخول العزل الطبي الوقائي الخاص بفيروس كورونا المستجد. وتم إخضاع اللاعبين لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا وجاءت عينتيهما سلبية، لكنهما كانا مخالطين مؤخرا بشكل وثيق لعضو بالفريق تبين إصابته بالعدوى.

ويلعب شيك في صفوف روما الإيطالي لكن تمت إعارته إلى لايبزيغ الألماني في الموسم الماضي فيما يحترف سوسيك في وست هام يونايتد الإنجليزي. ويغيب الحارس اوندري كولار أيضا عن المباراة بناء على طلب فريقه سلافيا براغ.

وبعد تبين إصابة أحد أعضاء الفريق بكورونا، أرجأ منتخب التشيك سفره إلى سلوفاكيا لخوض مباراتهما معا مساء الجمعة، قبل أن يقرر لاحقا إلغاء سفره بالطائرة والانتقال بحافلة إلى سلوفاكيا لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.