بعد العقوبة.. كهربا يخوض مرانًا منفردًا في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، في مقر النادي اليوم الخميس نظرًا لتواجد مران في الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة وادي دجلة غدًا الجمعة ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في النادي الأهلي، الخميس، أن "كهربا" تواجد في مقر النادي حيث خاض مرانًا منفردًا في الجيم نظرًا لغيابه عن مباراة دجلة بعد عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عقب أحداث مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

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تواجد "كهربا" يعتبر الأول له عقب العقوبة التي تعرض لها من جانبه ناديه، حيث أعلن الموقع الرسمي للأهلي عن تغريم صاحب الـ26 عامًا مليون جنيه بعد مشادته مع الحارس محمد الشناوي أمس الأربعاء.

وكان الأهلي حصل على خدمات "كهربا" قادمًا من صفوف ديبورتيفو آفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جدير بالذكر أن "كهربا" تعرض لعقوبة مادية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقدر بـ33 مليون جنيه، عقب رحيله عن الزمالك في الصيف الماضي قبل أن يقرر اللاعب التظلم على القرار.