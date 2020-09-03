لاتخاذ القرار النهائي.. موندو: ميسي يلتقي بوالده الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن ليونيل ميسي لاعب برشلونة سيلتقي مع والده اليوم الخميس، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني في كامب نو.

وكان ميسي قد أعلن في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، رغبته في تفعيل بد "الرحيل المجاني" عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن النادي الكتالوني تمسك بأحقيته في الحصول على الشرط الجزائي المبرم في العقد والمقدر بقيمة 700 مليون يورو بداعي أن وقت تفعيل البند قد انتهي بنهاية يونيو 2020.

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والتقى خورخي ميسي والد ليونيل ووكيله مع جوسيب ماريا باتوميو رئيس نادي برشلونة أمس الأربعاء لمناقشة مصير اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم المقبل (الأخير في عقد ليو مع برشلونة)، وأشارت التقارير إلى أن الاجتماع انتهى دون اتفاق واضح بين الطرفين.

وبحسب ما ذكرته "موندو" اليوم الخميس، فإن ميسي سيلتقي مع والده لحسم القرار النهائي بشأن مستقبله، مع تصاعد احتمالية بقائه بين جدران كامب نو حتى نهاية الموسم المقبل.

من جانبها، قالت القناة الإسبانية ديبورتيس كواترو، قبل قليل، إن خورخي والد ميسي صرح للقناة بإن ليو قد يتراجع عن قراره على أن يُكمل موسمه الأخير (20/21) بقميص برشلونة ثم يرحل مجانًا في الصيف المقبل.