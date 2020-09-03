yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

يلتقى فريقا الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ 24 للدورى علي استاد الدفاع الجوى علي وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقين في النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم علي استاد برج العرب، وتذاع المباراة علي قنوات اون تايم سبورت.

Advertisements

غيابات الزمالك امام بيراميدز

يعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم امام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بأحمد سيد

تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع ) تجدون هنا ( كورة اون لاين مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر )

زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبى الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف .