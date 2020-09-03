yalla shoot مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر

يحل منتخب إسبانيا ضيفا ثقيلًا على نظيره منتخب ألمانيا اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الذي عاد من جديد في نسخته الثانية.

ولم تلعب مباريات للمنتخبات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، التي تسببت في إيقاف تجمعات المنتخبات، لكنها عادت خلال الفترة الأخيرة عقب السيطرة على الأمور.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين إسبانيا وألمانيا على ملعب مرسيدس بينز أرينا.

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وتمثل المباراة اختبارا حقيقيا للويس إنريكي المدير

الفني لفريق لمنتخب إسبانيا، حيث استدعى للمباراة جناح برشلونة الشاب أنسو فاتي للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الأول بالإضافة إلى لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني تياجو ألكانتارا.

بينما خسر إنريكي جهود كل من أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا أسوة بميكيل أوريازابال لاعب ريال سوسيدداد.

وعلى الجانب الآخر قرر المدرب يواكيم لوف المدير

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