تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة طنطا في الدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قبل قليل عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة طنطا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة طنطا كالتالي..

عماد السيد في حراسة المرمى، السيد سالم، عمرو الميداني، اسلام جمال، محمود

شعبان ، مروان عطيا، أحمد مانجا، عبدالغني محمد، كريم الديب، أحمد راشد، رزاق سيسيه.

بينما جاء على دكة الاتحاد كلًا من ..

محمود الزنفلي، نور السيد، خالد الغندور، محمد الصباحي، مروان النجار، صبري رحيل، أحمد حجي، أيمن غباشي، هشام محمد .