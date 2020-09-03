مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا بث مباشر في بطولة الأمم الأوروبية

عادت ألمانيا وإسبانيا إلى اللعب لأول مرة منذ 10 أشهر حيث يتواجهان مساء الخميس في دوري الأمم الأوروبية UEFA.

يتنافس المنتخبان الأوروبيان الثقيلان على مكان في نهائيات العام المقبل وتنضم إليهما سويسرا وأوكرانيا في المجموعة A4.

فازت إسبانيا على رومانيا 5-0 في آخر مباراة لها في 18 نوفمبرلتختتم حملة ناجحة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بأناقة.

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أنهى لاروجا بشكل مريح صدارة المجموعة السادسة بثمانية انتصارات وتعادلين ، على الرغم من وجود قدر كبير من الاضطرابات خارج الملعب.

بعد خمسة أشهر من تنحيه عن منصبه كمدرب لأسباب شخصية ، عاد لويس إنريكي في نوفمبر الماضي ، الأمر الذي أثار استياء روبرت مورينو.

تولى إنريكي المسؤولية من حيث توقف مورينو من خلال جعل الفائزين بكأس

العالم 2010 يتخطون خط المرمى بطريقة خالية من الإجهاد.

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في الواقع ، لم تهزم إسبانيا الآن في 11 مباراة منذ الخسارة 3-2 على يد كرواتيا في افتتاح دوري الأمم ، والتي انتهت بخيبة أمل حقيقية.

احتلت إسبانيا المركز الثاني بعد إنجلترا وفقدت مكانًا في النهائيات ، لكن هذا سيكون بلا شك هدفها هذه المرة.

وبالمثل ، سيحرص يواكيم لوف على تحسين الموسم الأخير لفريقه في هذه المسابقة ، بعد أن حل في قاع المجموعة المكونة من ثلاثة فرق التي

تضم فرنسا وهولندا.

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ألمانيا في وضع أفضل الآن ، وذلك بفضل سبعة انتصارات في آخر ثماني مباريات تنافسية ، باستثناء الخسارة 4-2 أمام هولندا.

يتابع رجال يواخيم لوف هذه المواجهة مع إسبانيا في شتوتغارت برحلة إلى سويسرا التي وصلت إلى نصف النهائي العام الماضي بعد ثلاثة أيام .

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في غضون ذلك ، تستضيف إسبانيا أوكرانيا في مباراتها الثانية في المجموعة A4 - وهي مباراة أصعب على الورق مما قد يبدو ، حيث كان رجال أندريه شيفتشينكو في حالة جيدة.

مع وجود إسبانيا وألمانيا من بين المرشحين للفوز بالمسابقة ، وأثبتت أوكرانيا وسويسرا جودتهما على مدار العامين الماضيين ، قد يكون هذا أكثر المجموعات القويه .

موعد مباراة إسبانيا ضد ألمانيا

المباراة: ألمانيا × إسبانيا

المسابقة: دوري الأمم الأوروبية

الموعد: الخميس 3 سبتمبر 2020 - الساعة 9:45 مساء مكة المكرمة ، الساعه 8:45 بتوقيت مصر.

القناة الناقلة : beIN SPORTS HD 1

الملعب : ملعب مرسيدس بينز أرينا