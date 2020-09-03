يلا شوت مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا 2020-09-03 بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية كووورة HD

تتجه الأنظار عشاق كرة قدم وبالاخص دوري الأمم الأوروبية تابع لايف في مباراه اليوم نارية،كوره لايف التي تجمع بين إسبانيا وألمانيا كورة اون لاين و هي من اهم مباريات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، في ذهاب الجولة الأولى من المجموعة A4 مساء اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020،على أرض ملاعب كره القدم “ملعب مرسيدس بينز أرينا “و كان من الصعب جدًا التنبؤ بالنتيجة للتكافؤ الكبير بين المنتخبين، الذين يمتلكون احسن لاعيبه في العالم.
يقع ملعب كرة قدم في شتوتغارت، بادن فورتمبرغ، ألمانيا، وهو الملعب الرئيسي لنادي شتوتغارت الألماني.ويتسع لـ60,441 متفرج، ومواجهة الفريقين تعد من أقوى المباريات في دوري الأمم الأوروبية، نظراً لقوة مباراة الماتادور الاسباني والماكينات الالمانية بين الفريقين والنادي والإثارة التي تشهدها مواجهاتهما دائماً ويسعى المنتخب ألمانيا، صاحب الأرض، إلى تحقيق انطلاقة قوية واستغلال عمال الأرض والجمهور.
موعد مباراة إسبانيا ضد ألمانيا
إنطلاق المباراة : الخميس 3 سبتمبر 2020
ملاعب كرة القدم : ملعب مرسيدس بينز أرينا
معلقين بي ان سبورت : رؤوف خليف
الجولة : الجولة الاولي من دوري الأمم الأوروبية
المستوى الأول عن المجموعة الرابعة A4 : ألمانيا – أوكرانيا – إسبانيا – سويسرا
مباراه اليوم : ألمانيا vs إسبانيا
الساعة الان “الساعة العربية”: 20:45 مصر، 21:45 السعودية
بث مباشر يلا شوت : بين ان سبورت “beiñ sport live “
قنوات الناقلة مباراة ألمانيا أمام إسبانيا
يقدم لك موقع صحيفة سبورت كوره لايف قنوات البث لمشاهدة مباراة إسبانيا أمام ألمانيا مساء اليوم، الخميس 3 سبتمبر 2020 في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، ومن المقرر أن
beIN Sports HD 1
Sport TV 1 Potugal
Sport 1 Hungary
Italia 1
Polsat Sport
TV2 Sport 1 HD
TVE La 1 Madrid
Sport 1 Czechia
SuperSport Maximo 1
ZDF HD
Futbol 2 HD
TV12 Sweden
TVP Sport HD
SuperSport HD 3 alb
6`eren
Ziggo Sport Voetbal
C More Fotball
Match! TV
Sport 24 TV
Eleven Sports 1 Belgium
BNT 3 HD bulgaria
Viasat Urheilu Finland HD
Virgin Media Two
التوقيت ساعة عالمية مباراة إسبانيا وألمانيا
تبدأ مباراة المانشافت نظيره إسبانيا فرق كرة القدم، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، في تمام الساعة 7:45 مساءً، تونس والجزائر والمغرب بالتوقيت المحلي، في تمام الساعة 8:45 مساء بالتوقيت المحلي في مصر وسوريا ولبنان، في تمام الساعة 8:45 من مساء اليوم، المملكة العربية السعودية والعراق واليمن والبحرين والكويت، وفي الساعة 9:45 مساءً، وقت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
18:45 غرينتش – نواكشوط
19:45 الرباط – الجزائر – تونس
20:45 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
21:45 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
22:45 مسقط – أبوظبي
23:45 طهران
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