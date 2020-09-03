أرسنال يضحي بـ3 لاعبين من أجل بارتي

ينوي نادي أرسنال الإنجليزي بيع 3 لاعبين فى الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تمويل صفقة قوية للنادي.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أرسنال يريد بيع بعض اللاعبين لحسم صفقة الدولي الغاني توماس بارتي لينضم لكتيبة ميكل أرتيتا المدير الفني لنادي

أرسنال.

وذكرت الصحيفة أن محترفنا المصري محمد النني من ضمن الأسماء التي ينوي أرسنال بيعهم هذا الصيف، إلى جانب لوكاس توريرا، وماتيو جندوزي الذين خرجوا من خطط ميكيل أرتيتا للموسم الجديد.

بعض الأندية الأوروبية الكبيرة مثل باريس سان جيرمان، برشلونة، وآخرهم فالنسيا كانوا يرغبون فى ضم جندوزي من أرسنال، بالإضافة إلي اهتمام فيورنتينا بـ لوكاس توريرا، وسامبدوريا بـ محمد النني.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد بارتي مع أتلتيكو مدريد تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، مما يشكل عائقاً للنادي اللندني فى إتمام الصفقة.