أشارت تقارير صحفية إيطالية، عن قرب انتقال كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلي نادي روما الإيطالي في الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفى الإيطالي المشهور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "روما توصل لاتفاق معمانشستر يونايتد لضم سمولينج، على أن يحصل النادي الإنجليزي على 12 مليون يورو (10 ملوين جنية إسترليني).
وعلى حسب التقارير سمولينج سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، بعد أن وافق مانشستريونايتد، حيث أن كريس لم يعد من ضمن خطط أولي جونار سولشاير للموسم الجديد.
ولعب سمولينج لنادي روما الإيطالي الموسم الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وقدم أداءً مميزا معهم، مما جعلهم مصرون على التعاقد معه.
شارك سمولينج فى 38 مباراة بقميص الذئاب الموسم المنصرم، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر روما يقترب من ضم سمولينج نهائيًا من مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.