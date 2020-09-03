روما يقترب من ضم سمولينج نهائيًا من مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، عن قرب انتقال كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلي نادي روما الإيطالي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفى الإيطالي المشهور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "روما توصل لاتفاق مع

مانشستر يونايتد لضم سمولينج، على أن يحصل النادي الإنجليزي على 12 مليون يورو (10 ملوين جنية إسترليني).

وعلى حسب التقارير سمولينج سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، بعد أن وافق مانشستر

يونايتد، حيث أن كريس لم يعد من ضمن خطط أولي جونار سولشاير للموسم الجديد.

ولعب سمولينج لنادي روما الإيطالي الموسم الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وقدم أداءً مميزا معهم، مما جعلهم مصرون على التعاقد معه.

شارك سمولينج فى 38 مباراة بقميص الذئاب الموسم المنصرم، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفين.