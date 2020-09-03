راكيتيتش يعلن رقم قميصه في إشبيلية

ظهر إيفان راكيتيتش مع كاسترو رئيس نادي إشبيلية والمدير الرياضي للفريق مونشي، خلال مؤتمر تقديمه في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وصرح راكيتيتش فى بداية مؤتمره اليوم: "كان من السهل جدًا الاختيار، كانت أولويتي دائمًا إشبيلية وبمجرد أن كانت هناك فرصة لكلا الطرفين، كان كل شيء سريعًا للغاية لأننا كنا صادقين للغاية، أشعر بالكثير من الفخر ورغبة كبيرة في

ارتداء قميص إشبيلية والعمل والدفاع عنه فوق أرض الميدان".

وتابع: "لقد تحدثت مع لوبيتيجي عبر الهاتف وفي الأيام القليلة المقبلة سنتحدث بمزيد من التفاصيل، لكنني آتي مثل أي شخص آخر، للعمل بجد وتقديم أفضل ما لدي".

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وأضاف: "أنا ممتن للغاية للسنوات الست المذهلة التي عشتها فى برشلونة

أتمنى لهم حظًا سعيدًا في الموسم المقبل".

وحول ما إذا كان هناك فرصة للتوقيع مع ميسي: "سنجد له مكانًا، لا مشكلة في ذلك على الإطلاق".

واختتم الحديث حول رقم القميص الذي سيحصل عليه قائلاً: "أول شيء هو احترام زملائي في الفريق وترتيب اختيار غرفة خلع الملابس، أود أن أرتدي رقم 10 الذي كان يرتديه رييس (الراحل في حادث سير)، ورقم 11 هو مميز بالنسبة لي في إشبيلية، والأرقام الأقل من ذلك هي ما سيتم مناقشتها".