فرض الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 1300 دولار على لاعب فريق ديبورتيفو أوكاس، سيرجيو لوبيز، لقيامه بتقبيل الكرة خلال مباراة بالدوري المحلي للبلاد، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.
وأصبح لوبيز أول لاعب كرة قدم حول العالم تتم معاقبته بمثل هذه الغرامة المثيرة من قبل رابطة الدوري الإكوادوري لمكافحة انتشار كوفيد-19 في الملاعب المحلية.
ولم يكن سيرجيو لوبيز اللاعب الوحيد الذي تم تغريمه في الجولة الـ 11 والأولى بعد استئناف الدوري الإكوادوري الذي توقف لمدة خمسة أشهر بسبب كوفيد-19، فقد فرضت غرامات على خمسة لاعبين آخرين، لكن لقيامهم باستبدال القمصان فيما بينهم، وهو فعل آخر محظور حاليًا في ملاعب كرة القدم.
وتمت معاقبة بعض الفرق الأخرى لعدم الامتثال للتدابير الصحية لعدم توفير مجموعة الإسعافات الأولية، خاصةً نادي برشلونة أس سي الذي لم يوفر الكحول أو مطهر اليدين.
وسجلت الإكوادور ما يقرب من 6600 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، مع نحو 114 ألف إصابة. وأبلغت السلطات أيضا عن حوالي 3700 حالة وفاة إضافية يحتمل أن تكون بسبب الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة مالية على لاعب في الدوري الإكوادوري، والسبب؟ تقبيل الكرة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.