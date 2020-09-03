غرامة مالية على لاعب في الدوري الإكوادوري، والسبب؟ تقبيل الكرة!!

فرض الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 1300 دولار على لاعب فريق ديبورتيفو أوكاس، سيرجيو لوبيز، لقيامه بتقبيل الكرة خلال مباراة بالدوري المحلي للبلاد، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.

وأصبح لوبيز أول لاعب كرة قدم حول العالم تتم معاقبته بمثل هذه الغرامة المثيرة من قبل رابطة الدوري الإكوادوري لمكافحة انتشار كوفيد-19 في الملاعب المحلية.

ولم يكن سيرجيو لوبيز اللاعب الوحيد الذي تم تغريمه في الجولة الـ 11 والأولى بعد استئناف الدوري الإكوادوري الذي توقف لمدة خمسة أشهر بسبب كوفيد-19، فقد فرضت غرامات على خمسة لاعبين آخرين، لكن لقيامهم باستبدال القمصان فيما بينهم، وهو فعل آخر محظور حاليًا في ملاعب كرة القدم.

وتمت معاقبة بعض الفرق الأخرى لعدم الامتثال للتدابير الصحية لعدم توفير مجموعة الإسعافات الأولية، خاصةً نادي برشلونة أس سي الذي لم يوفر الكحول أو مطهر اليدين.

وسجلت الإكوادور ما يقرب من 6600 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، مع نحو 114 ألف إصابة. وأبلغت السلطات أيضا عن حوالي 3700 حالة وفاة إضافية يحتمل أن تكون بسبب الفيروس.