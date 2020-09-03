رياضة | مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي إسلام صادق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

وحدثت مشادة بين محمد الشناوي حارس المرمى ومحمود كهربا، في تدريبات الأهلي، مساء أمس، وتدخل اللاعبين وسيد عبد الحفيظ، لتهدئة الأوضاع بين الثنائي.

Advertisements

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten":" المشادة التى قام بها كهربا اليوم لم تحدث على الإطلاق فى تاريخ النادي الأهلي".

وتابع:" كهربا شعر بالخطأ بعد تلفظه بألفاظ ضد الأهلي".

وأضاف: "كهربا لن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقد يرحل عن الأهلي فى نهاية الموسم الجاري بسبب الأزمة التى حدثت اليوم".

