رياضة | تعرف على موعد تحاليل "الرابيد تيست" لأندية القسم الثالث بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد تحاليل "الرابيد تيست" لأندية القسم الثالث بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الطبية، المسؤلة عن إجراء تحاليل "الرابيد تيست" إجراء التحاليل الطبية، لأندية المنوفية، بالقسم الثالث، استعداداً للعودة للتدريبات الجماعية، لإستكمال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تجرى اللجنة الطبية، التحاليل، يوم السبت المقبل، 5 سبتمبر، حيث ستكون البداية من مركز شباب تلا، ثم التواجد في غزل شبين، وميت خاقان، وميت خاقان، وسرس الليان وعرب الرمل.

وكان مقررا أن تجرى التحاليل الطبية، للاعبين، قبل يومين، قبل أن تقرر الشركة التأجيل للسبت المقبل.