رياضة | والد ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبله

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر والد ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح خورخي ميسي والد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى إمكانية استمرار نجله في صفوف قلعة كامب نو مشيرًا إلى أن خيار البقاء مازال مطروحاً.

وقال خورخي ميسي لقناة "كواترو" الإسبانية: "نعم، هناك إمكانية لاستمرار ميسي لمدة موسم آخر مع برشلونة".

وأشارت تقارير صحفية صباح اليوم إلى أن ميسي قد يتراجع عن قراره بالرحيل لعدم رغبته في الخروج بشكل غير ودي من ناديه.

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الجدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي يمتد حتى صيف 2021، مع وجود شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو على الأقل.

ورفض داني ميلز مدافع فريق مانشستر سيتي السابق فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو.

وأوضح ميلز لموقع جول العالمي أن المبلغ الذي ستنفقه إدارة مان سيتي في التعاقد مع ميسي كبير للغاية لذلك إذاكان على الإدارة استثمار مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني، فيمكنها التعاقد مع ثلاثة لاعبين، هم، روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ وفيرجيل فان ديك من ليفربول الإنجليزي وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وأكد خورخي ميسي، والد المهاجم الأرجنتيني ووكيل أعماله إمكانية انتقال نجله إلى صفوف مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لم يتم التحدث في الأمر مع النادي الإنجليزي، نافيًا وجود اتصالات مع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.