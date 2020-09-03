رياضة | الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة عن أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي، مع زميله محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي " مع شوبير " المذاع عبر أون سبورت إف إم "إن كل ما ورد عن اتصال كهربا، بالخطيب وطلبه عقد جلسة معه غير صحيح على الإطلاق"

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وتابع: "الخطيب لن يجلس مع كهربا لأن هناك نظاماً إداريا يحكم النادي الأهلي وهو من يجتمع مع اللاعب مدير الكرة أو المدير التنفيذي بالفريق، ويمكنه تقديم شكوي أو طلب لهم، لكنه لم يجتمع برئيس النادي".

واختتم أحمد شوبير: "كهربا زعلان جداً مما صدر منه، ونادم علي فعل مع الشناوي وسيد عبدالحفيظ وحزين لما حدث".