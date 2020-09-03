شكرا لقرائتكم خبر عن ‏24 مباراة غابت عنها انتصارات الزمالك بغياب طارق حامد (تقرير)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد فريق الكرة بنادي الزمالك لخدمات نجم خط وسطه طارق حامد، خلال مواجهة الليلة المرتقبة أمام بيراميدز، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، لعقوبة الايقاف عقب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، أخرهم في مواجهة إنبي بالجولة الماضية.

ومنذ قدوم طارق حامد للزمالك في موسم 2014-2015، لم ينجح الزمالك في الفوز والتفوق على منافسيه خلال 24 مناسبة غاب عنها «وتد» منتصف ملعبه، وهو ما نرصده بالتفاصيل في التقرير التالي.

طارق حامد غاب عن تشكيلة الزمالك في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم، وفشل الفريق في تحقيق الانتصار خلال 4 منهم، بالخسارة أمام إنبي 2/1 والتعادل الإيجابي 1/1 أمام كل من إف سي مصر بالدور الأول و0/0 بالدور الثاني،و تعادل اّخر أمام دجلة.

كما تعثر الزمالك في الدوري بالموسم الماضي 2018-2019 في مباراتين شهدتا غياب اللاعب بالتعادل السلبي أمام بتروجت بالجولة الأولى وفي مواجهة الانتاج الحربي بالجولة الـ 31 من عمر المسابقة والتعادل الايجابي 1-1.

وفي دوري موسم 2017-2018 فقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل الايجابي أمام الانتاج الحربي بالجولة الأولى في غياب طارق حامد أيضاً.

تعثران جديدان للزمالك في غياب حامد عن تشكيلته في دوري 2016-2017، بالخسارة على يد الانتاج الحربي بهدفين قابل هدف بالجولة الثامنة عشر والتعادل السلبي أمام سموحة بالجولة السادسة.

ويخرج طارق حامد مصاباً في أول 20 دقيقة من مواجهة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز موسم 2015-2016 ليتعادل الفريق بصعوبة بنتيجة 1/1 في تلك المواجهة، قبل أن يعقبها خسارتين في غيابه أمام كل من الإسماعيلي بهدف نظيف ثم في القمة أمام الأهلي بهدفين دون رد، بالاضافة إلى تعادل أمام دجلة بهدف لكل فريق.

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الزمالك لم يتذوق طعم الانتصار خلال 5 مباريات لم تشهد وجود طارق حامد على أرضية الميدان بمشوار الفريق بالدوري موسم 2014-2015، بالتعادل السلبي أمام الداخلية والخسارة أمام إنبي بثنائية والتعادل 1-1 امام الأهلي في قمة الدور الأول لذلك الموسم، ثم التعادل إيجابياً في مواجهتي الجونة وبتروجت.

الفريق الأبيض افتقد لخدمات طارق حامد خلال 9 مباريات افريقية شهيرة خلال مشواره بدوري الأبطال والكونفدرالية وتعثر الزمالك في 8 منهم وعجز عن الفوز، بالخسارة على يد كل من سانجا الكونغولي بالكونفدرالية 2015، وعلى يد كل من صن داونز الجنوب أفريقي بمجموعات دوري الأبطال 2016، وفي نسخة 2017 خسر الفريق في غيابه أمام كابس يونايتد الزيمبابوي وعجز عن الفوز في ملعبه أمام كل من الاتحاد الليبي واتحاد العاصمة الجزائري واكتفى بالتعادل، كما خسر الزمالك بثلاثية نظيفة على يد مازيمبي الكونغولي بمستهل مشوار الفريق بمجموعات دوري الأبطال في النسخة الجارية في غياب حامد، كذلك تعادل سلبياً أمام أول أغسطس الأنجولي في مرحلة المجموعات للنسخة الجارية أيضاً، كذلك في مواجهة القطن التشادي بالنسخة الماضية من الكونفدرالية.