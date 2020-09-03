شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحذر لاعبي الأهلي من التراخي أمام دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، اللاعبين من التهاون فى مباراة وادى دجلة المقررة غدا الجمعة بالجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز، لتجنب أى تعثر يؤثر سلبا على معنويات اللاعبين خلال رحلة البحث عن حسم اللقب، وحرص على تكثيف الجرعات التدريبية للوصول بهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال شوطى المباراة، كما واصل المدير الفنى جلساته المنفردة مع اللاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها كل لاعب نظريا وقام بتطبيقها عمليا فى التدريبات.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش، وينتظر أن يشتمل المران على مراجعة طريقة اللعب التى استقر فايلر على خوض المباراة بها بجانب جلسة مع اللاعبين لشرح طريقة لعب المنافس.