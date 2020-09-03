شكرا لقرائتكم خبر عن ‏3 أرقام مميزة لمحمود علاء في تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتضن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، مساء اليوم الحميس، مباراة من العيار الثقيل تجمع الزمالك وبيراميدز، في صراع المركز الثاني ووصافة الدوري الممتاز، للموسم الكروي 2019-2020، في ظل ابتعاد الأهلي بصدارة جدول الترتيب بفارق واسع من النقاط.

ويدخل الفريقان المواجهة وفي جعبة كل منهما 45 نقطة، بقيادة فنية أجنبية لكل منهما، حيث يترأس الفرنسي باتريس كارتيرون الجهاز الفني للزمالك، ويقود الكرواتي تشاتشيتش فريق بيراميدز فنياً.

وبالنظر في دفتر أحوال مباريات الزمالك وبيراميدز، سنجد أن الرقم الأول: محمود علاء هو من يتصدر قائمة هدافي مواجهة الفريقين برصيد 3 أهداف، فسجل في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2017-2018، كذلك في لقاء التعادل الإيجابي بالدور الأول للموسم الماضي، وواصل هوايته في هز شباك بيراميدز خلال لقاء الدور الأول للموسم الجاري.

الرقم الثاني: محمود علاء هو صاحب أسرع هدف في تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز، إذ سجل بعد دقيقتين فقط من عمر مباراة الدور الثاني للدوري موسم 2017-2018 ومباراة حسمها الفارس الأبيض بثلاثية.

الرقم الثالث: نجم دفاع الزمالك هو الوحيد الذي استطاع التسجيل من ركلة جزاء خلال تاريخ مواجهات فريقه أمام بيراميدز، فأخفق أحمد سمير في ركلة في لقاء موسم 2014-2015، كذلك عمر خربين النجم السوري والذي لم ينجح في التسجيل من ركلة أخرى في موسم 2018-2019، بينما سجل علاء وحيداً من ركلات الجزاء في لقاء الدور الأول للموسم الحالي.

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