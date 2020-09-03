شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقة التنشيطية الثانية للأولمبياد الخاص المصري في الجودو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم الخميس المسابقة التنشيطية الثانية للأولمبياد الخاص المصري في الجودو «عن بعد» عبر تطبيق ZOOM الإلكتروني بمشاركة 45 لاعبا ولاعبة من محافظات مصر المختلفة .

شهدت المسابقة 25 لاعب و20 لاعبة من 9 هيئات بأفرع الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة من هيئات جمعية أحنا جنبك، سفراء علوم الأنسانية، الجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا، مؤسسة أطفال أبطال، نادي الشمس الرياضي، جمعية النور والأمل، مركز تدريب الخارجة ومركز تدريب الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مركز تدريب محافظة بورسعيد .

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الهدف من أقامة المسابقة في رياضة الجودو هي الآستعداد للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة برلين الألمانية خلال عام 2023م.

ويقول «تهامي» أن رياضة الجودو هي من الرياضات التي من المقرر ادراجها بالأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة القادمة ضمن الرياضات المدرجة بالبرنامج، وبدأت الاستعدادات بآقامة دورة تدريبة تأهيلية لإعداد المدربين واليوم آقامة المسابقة التنشيطية في الجودو عبر زووم، والفترة القادمة سوف تشهد اقامة مراكز تدريب رياضي في الجودو استعداداً لاقامة مسابقة رسمية في تلك الرياضة .

من جانبه أوضح «عمرو محي الدين الطحاوي» نائب المدير الوطني مدير الألعاب المسابقات أن تقييم المسابقات آرتبط بالمظهر العام للاعبين والتحية وكذلك التقييم الفني لعدد من السقطات المختلفة برياضة الجودو منها السقطة الخلفية والسقطة الجانبية والسقطة الأمامية والسقطة الأمامية الدائرية .

وآضاف «الطحاوي» أن المسابقة روعي فيها عوامل الأمن والسلامة وعدد من الآشتراطات الهامة للمشاركة منها الجلوس في مكان به شبكة آنترنت مستقرة وهاديء حتى يضمن عدم انقطاع البث والاستماع الجيد للتعليمات، وقوف اللاعب قبل أداء المهارة حامل رقم التسجيل الخاص به بعيدا عن الكاميرا بمسافة كافية تسمح برؤية اللاعب بصورة كاملة وهو يؤدى الحركات المطلوبة بشكل كامل.

وآدار المسابقة من النواحي الفنية الأستاذ الدكتور شريف هنوهم الأستاذ بكلية التربية الرياضية، ورئيس منطقة القاهرة والجيزة بالأتحاد المصري للجودو ومدرب منتخب مصر سابقاً، والمحاضر المعتمد بالأولمبياد الخاص، ونائب المدير الفني لمسابقات الجودو بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي2019م .

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يذكر أن آدارة المسابقات بالأولمبياد الخاص المصري عقدت أمس الأربعاء آجتماع مع المدربين وبحضور اللاعبين للوقوف على جاهزية اللاعبين من الأماكن المخصصة لهم والآضاءة وكذلك آختبار سرعة الآنترنت ومراجعة المهارات المطلوبة .