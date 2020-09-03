شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يضع خطة لضم كاى «هافيرتز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف نادى تشيلسى جهوده هذا الصيف من أجل إبرام صفقة ألمانية جديدة، بالتعاقد مع كاى هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن، بعد ضم تيمو فيرنر فى وقت سابق من لايبزيج. النادى اللندنى دخل فى محادثات مكثفة مع إدارة ليفركوزن طوال الأشهر الماضية، لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن القيمة المالية لها، فى ظل رغبة الأخير فى الحصول على 90 مليون جنيه إسترلينى. ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، فإن تشيلسى يخطط لإدخال مدافعه الجديد مالانج سار ضمن صفقة هافيرتز، وذلك بإعارته إلى صفوف ليفركوزن.

ويريد البلوز تخفيض المبلغ المطلوب من ليفركوزن عبر إقحام صاحب الـ21 عامًا فى الصفقة، رغم انضمامه إلى النادى هذا الصيف فى صفقة انتقال حر.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أفادت بإتمام تشيلسى اتفاقه مع الدولى الألمانى، الذى وافق على التوقيع للنادى اللندنى على عقد لمدة 5 سنوات، يقضى بحصوله على راتب أسبوعى يبلغ 300 ألف جنيه إسترلينى.