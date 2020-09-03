شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين ريال مدريد ووكيل جاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية إن ريال مدريد بصدد عقد اجتماع مع جوناثان بارنت وكيل أعمال الويلزى جاريث بيل لاعب الفريق الملكى لمناقشة وضعيته بين صفوف الميرنجى خلال الفترة المقبلة.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من خدمات بيل الذى يتقاضى 17 مليون يورو سنويًا، على الجانب الآخر لا ينوى اللاعب الويلزى مغادرة سانتياجو برنابيو.

وبحسب ما ذكرته «موندو» فإن وضع بيل فى ريال مدريد هو القضية الرئيسية الحالية للنادى الملكى، لافتة إلى أن الوضع عالق والكيان الإسبانى يريد حل الأمر بشكل نهائى.

من جانبها، قالت «ماركا» إن ريال مدريد سيلتقى مع جوناثان بارنيت (وكيل بيل) لمناقشة ما يفكر فيه اللاعب وما يريده خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل لا يخطط للرحيل عن النادى ويسعى لإكمال عقده (ينتهى فى يونيو 2022) حتى لو كان عليه البقاء فى المدرجات.

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