شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يضع خطة انتقالات الميركاتو الصيفى مع «كونتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بييرو أوسيليو، المدير الرياضى لفريق إنتر ميلان الإيطالى، اجتماعاً مع أنطونيو كونتى المدير الفنى للنيراتزورى لمناقشة خريطة دعم الفريق استعدادا للموسم الجديد. وقال المدير الرياضى لإنتر ميلان فى تصريحات لشبكة «سكاى إيطاليا»: «الاجتماع كان مثمراً، وإن الإدارة شاركت كونتى أفكاره واستراتيجيته».

وأضاف أوسيليو: «ما حدث بين الإدارة وكونتى أكثر من مجرد اتفاق، أعتقد أنها فكرة مشتركة ظهرت فى العمل، تمت مشاركة أفكار المدرب من قبل الإدارة، ولكن قبل كل شىء أعطتنا إرشادات مهمة، كل ما نقوم به يتماشى مع ما تم تأسيسه». وتابع: «قمنا بتنقية الهواء بنسبة 100%، وتحدثنا مع بعضنا البعض وقلنا أشياء لبعضنا البعض وجهاً لوجه، لدينا جميعًا رؤية فريدة نواصلها معًا».

وكشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضى لإنتر ميلان، أنه يتعين على النادى بيع عدد من اللاعبين لشراء صفقات جديدة، مؤكداً أن الموارد الداخلية محدودة فى سوق الانتقالات.