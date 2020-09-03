شكرا لقرائتكم خبر عن ‏9 أهداف بتوقيع «الأجانب» في تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

ومن بين 22 هدفاً سُجلوا في تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز، بواقع 16 للزمالك و6 لبيراميدز «بمُسماه السابق الأسيوطي والحالي»، كانت أسماء اللاعبين الأجانب حاضرة في 9 مرات.

ويعتبر النيجيري برنس نانا لاعب بيراميدز السابق هو أول من سجل في تاريخ المواجهات أمام الزمالك بلقاء الدوري موسم 2014-2015.

وشهدت مباراة الدور الأول بالدوري للموسم الماضي التي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، خمسة أهداف من أصل ستة بإمضاء المحترفين الأجانب في الفريقين، فسجل التونسي فرجاني ساسي هدفين للزمالك، في حين جاءت ثلاثية بيراميدز بواسطة كل من البوركيني إيريك تراوري، والسوري عمر خربين والبرازيلي كينو.

وتكفل المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدفين في ثلاثية الزمالك بشباك بيراميدز بنهائي كأس مصر للموسم الماضي 2018-2019.

كما حسم الكونغولي كابونجو كاسونجو ثلاث نقاط للزمالك في لقاءه أمام بيراميدز «الأسيوطي سبورت سابقاً»، في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2017-2018.

Advertisements