شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 20 عاماً.. «سلة بنها» في الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادى بنها الرياضى بقيادة الكابتن سيد عبدالهادى المدير الفنى للفريق انجازا كبيرا بالصعود للدورى الممتاز لكرة السلة بعد تغلب فريق بنها على نظيره لنادى السكة الحديد في المباراة الفاصلة بينهم وصعود بنها للممتاز بعد غياب 20 عام

و قدمت رضوى الشافعى عضو مجلس ادارة نادى بنها الرياضى التهنئة للجهاز الفنى للفريق المكون من كابتن سيد عبدالهادى المدير الفنى وكابتن سعيد بسيونى المدرب العام وكابتن علاء سالم المدير الإدارى ودكتور محمد سامى اخصائى العلاج الطبيعى وكذلك جميع لاعبى الفريق الاول لكرة السلة بنادى بنها الرياضى

واكدت الشافعى على أن هذا الانجاز هو انجاز كبير لمحافظة القليوبية عامة ونادى بنها خاصة وهو انجاز مستحق نتيجة الجهد والتعب الذي بذلة جميع أعضاء الفريق طوال موسم استثنائى وبعد خوض 42 مباراة طول الموسم وفى ظل جائحة كورونا التي ادت إلى توقف النشاط الرياضى فترة ليست بالقصيرة

واعرب الكابتن سيد عبدالهادى عن سعادتة البالغة بتحقيق حلم لاعبى بنها بالصعود للدورى الممتاز موجها الشكر لكل اعضاء جهاز الفريق والاعبيين ومجلس ادارة نادى بنها الرياضى برئاسة الاستاذ أحمد برهومة وجميع اعضاء المجلس على دعم الفريق لتحقيق هذا الانجاز