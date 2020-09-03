شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا الجمعة في ختام الجولة الــ24 من مسابقة الدورى المحلى. القائمة شهدت عودة محمود دونجا ارتكاز الفريق مع استبعاد أحمد أيمن وأسامة إبراهيم ومحمد مجدى الجمل وإبراهيم أبواليزيد وغيرهم لأسباب متنوعة وجاءت القائمة كالتالى في حارس مرمى، محمد فوزى ومحمد مجدى وفى خط الدفاع، باهر المحمدى ومحمد هاشم وكماتشو ومحمد عمار ومحمود البدرى، وفى خط الوسط، عماد حمدى وعمر الوحش ومحمود دونجا ومحمد مخلوف ومحمد الضرف ومحمد بيومى وهمام طارق وأحمد مدبولى وعبدالرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى ومدحت فقوسة وبيكيتى سيلفا وفى خط الهجوم، محمد الشامى وشيلونجو وحازم مرسى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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