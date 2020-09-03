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كروس: رحيل ميسى سيكون فى صالح ريـال مدريد

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تونى كروس، لاعب الإسبانى، إن الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى عن صفوف ، سيصب في مصلحة النادى الملكى.

وأضاف تونى كروس في تصريحات أبرزتها صحيفة «برنابيو» الإسبانية: «لو لم يعد لاعب كهذا ينتمى لصفوف منافس، فيمكن استنتاج أننا لا نرى هذا شيئا سيئا».

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وأضاف أن رحيل ميسى عن برشلونة يعنى أن الفريق الكتالونى سيفتقد سلاحا مهما، ويدور الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الدورى الإسبانى منذ عقود.

وتشير تقارير إلى أن ميسى يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتى الإنجليزى ليلعب بذلك مجددا تحت قيادة بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة. وكان ميسى أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل عن برشلونة، وغاب عن تدريبات الفريق لليوم الثانى على التوالى، وذلك في ثانى مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفنى الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.

ووصف تونى كروس، المتوج مع المنتخب الألمانى بلقب كأس العالم 2014، النجم ميسى بأنه «واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق»، بينما يرى أن النجم البرتغالى ، زميله السابق بريال مدريد، هو الأفضل.

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