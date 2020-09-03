شكرا لقرائتكم خبر عن كروس: رحيل ميسى سيكون فى صالح ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تونى كروس، لاعب ريال مدريد الإسبانى، إن الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى عن صفوف برشلونة، سيصب في مصلحة النادى الملكى.

وأضاف تونى كروس في تصريحات أبرزتها صحيفة «برنابيو» الإسبانية: «لو لم يعد لاعب كهذا ينتمى لصفوف منافس، فيمكن استنتاج أننا لا نرى هذا شيئا سيئا».

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وأضاف أن رحيل ميسى عن برشلونة يعنى أن الفريق الكتالونى سيفتقد سلاحا مهما، ويدور الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الدورى الإسبانى منذ عقود.

وتشير تقارير إلى أن ميسى يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتى الإنجليزى ليلعب بذلك مجددا تحت قيادة بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة. وكان ميسى أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل عن برشلونة، وغاب عن تدريبات الفريق لليوم الثانى على التوالى، وذلك في ثانى مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفنى الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.

ووصف تونى كروس، المتوج مع المنتخب الألمانى بلقب كأس العالم 2014، النجم ميسى بأنه «واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق»، بينما يرى أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، زميله السابق بريال مدريد، هو الأفضل.