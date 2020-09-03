شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش يكشف كواليس رحيله: حظيت بالكثير من اللحظات الرائعة فى «البارسا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد برشلونة مؤتمرًا صحفيًا وداعيًا، للاعب الوسط الكرواتى إيفان راكيتيتش، الذي تقرر رحيله هذا الصيف إلى فريقه السابق إشبيلية.

وعبر راكيتيتش، خلال المؤتمر، الذي ظهر فيه برفقة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادى، عن امتنانه للبارسا الذي أمضى فيه أكبر عدد من المواسم على مدار مسيرته.

وأضاف: «هناك الكثير من اللحظات الرائعة التي حظيت بها هنا، طيلة 6 سنوات، وأهمها نهائى دورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية».

ورفض راكيتيتش الحديث عن خسارة البارسا المهينة، على يد بايرن ميونخ (2-8) في ربع نهائى دورى الأبطال، حيث قال: «نحن نعرف ما حدث، ولا أريد التركيز على تلك المباراة.. لكننا عشنا لحظات عديدة كنا فيها في الجانب الآخر».

وحول أزمة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى مع النادى، أجاب: «كل لاعب يدرس موقفه، ويقوم باتخاذ القرار المناسب له.. ولا أعلم ما سيفعله ليو أو أي لاعب آخر، لذا علينا التوجه إليهم بهذا السؤال».

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واستطرد: «أفضل التفكير في نفسى أكثر من الآخرين، ولكل لاعب قراره الخاص الذي يجب أن نحترمه.. لكن الخيار الأنسب والأفضل لكل الأطراف، هو استمرار ميسى في برشلونة للأبد".



وأكد صاحب الـ32 عامًا أن البلوجرانا «أفضل نادٍ في العالم وسيبقى كذلك»، كما أن ارتداء قميصه بمثابة «حلم لأى لاعب»

وأردف: «كرة القدم معقدة، ومن الصعب تحقيق الفوز بألقاب عديدة كل عام، لكن البارسا نال احترام العالم في السنوات الأخيرة، وسيستمر كذلك».

وعن الموسم الماضى، قال راكيتيتش: «كان من الصعب اللعب في ملاعب خاوية، فدعم الجماهير كان يساعدنا في مناسبات عديدة، كما أن سوء الحظ لازمنا في مباراتنا ضد سيلتا فيجو»

وأضاف: «هناك بعض التفاصيل الدقيقة، التي تسببت في إهدارنا بعض النقاط في الليجا، كما أن ريال مدريد كان محظوظًا بفوزه في 4 أو 5 مباريات (1-0) أو بركلة جزاء»

وتعهد النجم الكرواتى بعدم احتفاله، حال تسجيله هدفًا في المستقبل ضد الفريق الكتالونى، نظرًا لاحترامه للبارسا وبقائه داخل قلبه، على حد قوله.

