شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقترب من التعاقد مع «سواريز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب نادى يوفنتوس، من إبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عبر التعاقد مع الأوروجويانى لويس سواريز، نجم برشلونة.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، فإن يوفنتوس أتم اتفاقه مع سواريز، مما يجعله على مقربة من عقد شراكة هجومية مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الموسم المقبل.

ويأتى ذلك بعدما أبلغ الهولندى رونالد كومان، مدرب البارسا، اللاعب البالغ 33 عامًا بخروجه من حساباته فور توليه منصب المدير الفنى للفريق بنهاية الموسم المنقضى.

وأشارت الصحيفة إلى توصل اليوفى لاتفاق مع ممثلى سواريز بعد اجتماعهما للمرة الثانية فى الساعات الماضية، ونص الاتفاق على حصول المهاجم المخضرم على 9 ملايين جنيه إسترلينى كراتب سنوى.

وبذلك، قطع يوفنتوس الطريق على الأندية التى أرادت الظفر بتوقيع مهاجم برشلونة، وعلى رأسها ناديه السابق أياكس أمستردام وباريس سان جيرمان.

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