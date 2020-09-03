شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي رسميًا لطلب حق الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط لبحث الحصول على حق الرعاية الخاص باللاعب رمضان صبحي، لاعب الفريق السابق المزمع انتقاله إلى بيراميدز. وتنتظر إدارة النادى الأهلي إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي، بشكل رسمي من فريق هيدرسيفيلد الإنجليزي، لطلب حق رعاية اللاعب. وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الجهاز الإداري، بتجهيز ملف كامل عن رمضان صبحي، لطلب حق الرعاية من فريقه الجديد بيراميدز، خاصة أنه يحق له الحصول على رعاية حيث كان أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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