شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح الملعب الخامسة بمركز شباب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الخميس الملعب الخماسى لمركزشباب مصر بمنطقة غوط رباح بمدينة مرسى مطروح بحضور أشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح و خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، كما قام محافظ مطروح بتفقد مبنى مركز الشباب وقاعات الانشطة والتدريبات الرياضية و والحاسب الالى والمكتبة موجهاً باعداد خطط لتدريب وتاهيل الشباب والاستغلال الامثل لطاقاتهم .



كما وجه محافظ مطروح الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة المتواصل للمحافظة ومنها مركز شباب مصر وغيره من المراكز التى سيتم افتتاحها قريبا ، وكذلك لخالد عبد الحميد والعاملين بمديرية الشباب والرياضة على جهود تنظيم دورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع.

كما وجه أيضا بدراسة استغلال مساحة الارض المجاورة لمركز الشباب ومدى امكانية اقامة ملعب قانونى للتوسع فى خدمة الانشطة الرياضية لشباب المنطقة .

وأوضح مديرعام مديرية الشباب و الرياضة أن الملعب الخماسى مقام على مساحة 1500م2 بتكلفة نحو 2 مليون جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة ، بالاضافة الى مبنى المركز الذى افتتح العام الماضى بتكلفة مليون جنيه لخدمة شباب المنطقة.