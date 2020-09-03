شكرا لقرائتكم بتروجت يتمسك ببيع كريم طارق نهاية الموسم لتحقيق أكبر استفادة مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو نادي بتروجت ببيع كريم طارق صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش والذى تألق بشكل ملحوظ مع الفريق العسكرى فى الموسم الحالى وهو ما جعل أندية عدد من الأندية يتسابقون على التعاقد معه لتدعيم منطقة وسط الملعب على رأسهم الأهلي و الزمالك و بيرميدز.

ويرغب مسئولو بتروجت فى تحقيق أكبر استفادة مالية من بيع اللاعب فى ظل تصاعد أسعار اللاعبين فى سوق الإنتقالات حاليا ، ورغم العروض التى قدمها مجلس إدارة الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب بشكل رسمى إلا أن بتروجت طلبوا التمهل لحين انتهاء الموسم خاصة وأن اللاعب فى جميع الأحوال سيكمل الموسم مع فريقه الحالى .

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من ناحية أخرى، وافقت لجنة التخطيط بالنادى الاهلى برئاسة محسن صالح على ضم كريم طارق جناح بتروجت المعار هذا الموسم لطلائع الجيش في ظل المستوى المُتميّز الذي يقدمه اللاعب الشهير ب "سبايدر مان "مع فريقه هذا الموسم ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية لضمه في الموسم المقبل .

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد في عقده مع بتروجت وبالتالي فسيكون النادي البترولي مضطراً لبيعه في الصيف المقبل لتحقيق أي استفادة مادية، خاصة وأن اللاعب رفض في وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلي منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق ، في الوقت الذي حولت لجنة التخطيط الملف للسويسري رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفني الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمي لضمه.