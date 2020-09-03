الزمالك ضد بيراميدز .. ماذا يفعل الأبيض في غياب طارق حامد نسبة الفوز 30%

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز

ضربت أزمة جديدة صفوف فريق الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في وسط الملعب لغياب طارق حامد عن مواجهة بيراميدز،فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غدا الخميس.

بيراميدز ضد الزمالك

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة. Advertisements الزمالك وبيراميدز

وغاب المقاتل طارق حامد عن الزمالك فى 9 مباريات خلال الموسم الكروى الجاري 2019-2020 ، فكانت نسبة فوز الأبيض في غيابه 30% فقط لاغير ، حيث تغيب المقاتل عن 9 مباريات حقق الزمالك الفوز فى 3 مواجهات وخسر فى مباراتين وتعادل فى 4 مرات مما يعنى أن الزمالك فقد 14 نقطة من أصل 27 نقطة

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