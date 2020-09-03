شكرا لقرائتكم محمد شبانة فى لايف جديد على تليفزيون اليوم السابع فى الـ5 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الخميس ، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تلفزيون "اليوم السابع" بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى ومباريات الدورى وعلى رأسها لقاء الزمالك وبيراميدز ، والحديث عن الصفقات الجديدة القطبين، وتداعيات رحيل رمضان صبحى عن الأهلى، وأزمة كهربا داخل القلعة الحمراء و تغريمه مليون جنيه والحديث عن ترتيبات بطولة الدورى واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.
كما يتناول محمد شبانة فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز وكواليس مباراة اليوم بين الزمالك وإنبى، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.
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