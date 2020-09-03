شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاصة غداً بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا، الجمعة، فى ختام الجولة الـ24 من مسابقة الدورى المحلى، وشهدت القائمة عودة محمود دونجا لاعب الفريق مع استبعاد أحمد أيمن وأسامة إبراهيم ومحمد مجدى الجمل وإبراهيم أبو اليزيد وغيرهم لأسباب متنوعة، وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمي: محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع: باهر المحمدى – محمد هاشم – كماتشو – محمد عمار – محمود البدرى. خط الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش – محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد الضرف – محمد بيومى – همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا. خط الهجوم: محمد الشامى – شيلونجو – حازم مرسى.

وخسر الإسماعيلى من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام، وقاد الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة الإسماعيلى فى مباراتين منذ رحيل الفرنسى جوميز، حقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.