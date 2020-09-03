شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة يخضعون لفحص كورونا قبل مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق لتحليل (رابيد تست) للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ للدوري.
وتم إجراء الفحص للفريق على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الإداري للفريق بنتيجة الفحص اليوم الخميس، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلي.
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