الكشف عن تفاصيل اجتماع والد ميسي مع رئيس برشلونة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين وكيل ووالد ليونيل ميسي وبارتوميو رئيس نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللقاء انتهى دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وسط أجواء ودية، إذ رافق ماريا بارتوميو، المدير التنفيذي خافيير بورداس، واستمر الاجتماع لمدة ساعة ونصف، مع خورخي والد ميسي وبحضور شقيق النجم الأرجنتيني رودريغو ومحامي اللاعب.

خورخي ميسي لدى وصوله إلى برشلونة يوم الأربعاء

وأضافت الصحيفة الكاتالونية: أخبر بارتوميو والد ميسي أنه يريد استمرار اللاعب لأنه محور رئيسي في مشروع المدرب الجديد رونالد كومان، وأصر على أن عرض تجديد عقد أسطورة برشلونة لمدة عامين لا يزال ساريا، وأنه لن يتفاوض مطلقا على رحيل ميسي، بينما شدد خورخي ميسي على إنهاء العقد وفقا لرسالتهم الرسمية عبر خدمة "البورفاكس" الأسبوع الماضي، موضحا أن شرط الخروج المجاني الذي انتهى في 10 يونيو ينطبق في نهاية الموسم المؤجل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب قناة "TYC" الأرجنتينية، فإن والد ميسي لم يتعامل بشكل مرن مع بارتوميو خلال اللقاء، وأكد على أن اللاعب لن يستمر مع الفريق الكاتالوني، فيما ذكر موقع صحيفة "كواترو" أن ميسي يصر على الخروج بشكل مجاني.