شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأخير لـ على ماهر بالدورى قبل قيادة المصرى أمام ذئاب الجبل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المقاولون العرب نظيره المصرى البورسعيدى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التي حققها المصرى البورسعيدى أمام الاهلى بالخسارة بهدفين بنفس الجولة.

شهدت الساعات الماضية إعلان النادى المصرى التعاقد مع على ماهر نجم الأهلى السابق والمدير الفني السابق لعدة أندية، منها الترسانة وإنبى وسموحة وبيراميدز وقت كان المسمى له الأسيوطى، وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول لعلى ماهر مديراً فنياً للمصرى البورسعيدى عقب رحيل طارق العشرى عن تدريب الفريق ، ويسعى على ماهر لتسجيل بداية جيدة تساهم في انتشال الفريق البورسعيدى من عثراته بالفترة الأخيرة.

وكان آخر ظهور لـ على ماهر فى منصب الرجل الأول مع فريق إنبى بالجولة الرابعة من البطولة المحلية، والتى أقيمت 17 أكتوبر 2019، أى منذ 10 أشهر وأسبوعين، وكانت أمام فريق الإنتاج الحربى وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

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وتولى على ماهر تدريب إنبى فى شهر ديسمبر من العام قبل الماضى، وخاض مع الفريق 24 مباراة، حقق الفوز فى 6 لقاءات، وخسر 9 مباريات وتعادل فى مثلها، منها 5 تعادلات إيجابية بهدف لكل فريق، و4 سلبية دون أهداف، كما تولى القيادة الفنية لفريق الأسيوطي سبورت "بيراميدز"، بالإضافة إلى أندية سموحة والترسانة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولاتزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الإتحاد السكندرى والاسماعيلى وحرس الحدود.

وطلب على ماهر، المدير الفنى الجديد للنادى للمصرى البورسعيدى، من الجهاز الطبى إعداد تقرير شامل عن حالة اللاعبين الذين مازالوا يعانون من فيروس كورونا الذى ضرب الفريق منذ فترة وأدى لتأجيل ثلاث مباريات هى الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود.