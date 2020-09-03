شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوز الأول" شعار نادى مصر وحرس الحدود قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى مصر نظيره حرس الحدود فى السادسة مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة يدخلها نادى مصر بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل حرس الحدود مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

*ترتيب نادى مصر وحرس الحدود بجدول الدوري

ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى8 وخسر 11 لقاءً، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 30، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 25 نقطة جمعتها من 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 ولا تزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات نادى مصر وحرس الحدود

جمعت الفريقين مباراة واحدة فقط قبل صدام اليوم فى ظل صعود نادى مصر لدوري الاضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ، وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبى على استاد المكس فى الجولة السابعة للمسابقة فى 11 ديسمبر 2019.

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*جلال يبحث عن عودة الانتصارات وحليم يفتش عن المنطقة الدافئة

وطالب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر لاعبيه بالعودة للنتائج الجيدة للتخلص من شبح الهبوط مؤكداً أن الفرصة لاتزال في أيديهم لتسجيل ريمونتادا قوي تبهر كل عشاق الكرة فيما شدد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة احترام الخصم والتركيز في اللقاء من أول دقيقة حتى صافرة الحكم لتسجيل انتصار يعزز تواجدهم في المنطقة الامنة بجدول المسابقة.

*التشكيل المتوقع لنادى مصر وحرس الحدود

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام حرس الحدود مكونا من: "عصام ثروت - أحمد أوكا - أحمد يوسف - علاء عطا - شريف أشرف - إسلام صالح - هشام عبدالحميد - ويليس- مصطفي سلطان- أحمد الشيخ – كليف".

أما التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام نادى مصر مكون من: "أحمد السعدني ، مصطفى مارسيلو، محمد الشبيني، خالد سامي، حسن مجدي ، احمد فتحي فيليكس، مصطفى جمال ، أيوب بن مشارك، محمد جريندو، نانا انتوي ،أحمد شرويدة".