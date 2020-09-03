شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر أول مباراة أفريقية على ملعبه أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 1999، تلقى الأهلى أول هزيمة أفريقية بالقاهرة أمام الرجاء البيضاوى بطل المغرب بهدف دون رد، فى ختام الدور الأول دورى أبطال أفريقيا 1999، جاء تشكيل الأهلى بقيادة الألمانى راينر تسوبيل فى المباراة مكونا من :عصام الحضري، إبراهيم سعيد، شادى محمد عبد الفتاح، مشير حنفى، سعيد عبد العزيز، سيد عبد الحفيظ، هشام حنفي، هادى خشبة، ياسر ريان، محمد جودة، وليد صلاح الدين، أحمد بلال، على ماهر، علاء إبراهيم.

وفى 21 أغسطس 1999، ظهر النادى الأهلى لأول مرة فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، عندما حل ضيفاً على فريق شوتنج ستارز بطل نيجيريا فى أولى جولات المجموعات، ونجح الأهلى فى تحقيق أول فوز له بدورى أبطال أفريقيا، وأول فوز خارج ملعبه، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف الأهلى شادى محمد، وأحمد بلال فى أول ظهور لهما بقميص الأهلي، وأضاف محمد جودة الهدف الثالث.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.