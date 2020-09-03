رياضة | عاجل.. خورخي ميسي: ندرس خيار بقاء ميسي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. خورخي ميسي: ندرس خيار بقاء ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إجتماع طارئ مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، من أجل حسم مستقبل موكله داخل الكامب نو.

وتمسك بارتوميو برغبته في عدم رحيل ميسي عن الفريق، بأعتبارة حجر الأساس لمشروع النادي الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

واشترط بارتوميو الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني والمقدر بـ 700 من أجل حسم رحيلة بشكل رسمي عن برشلونة، وهو ما يلاقي صعوبة كبير لاي ناد في شراء عقد اللاعب بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

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وفي تصريحات صحفية نقلتها شبكة" CUATRO " عن خورخي ميسي، قال والد النجم الأرجنتيني " نحن ندرس خيار ان يبقى ميسي في برشلونة لعام اخر"

حيث أشار خورخي أن اللاعب يريد الرحيل بشكل ودي عن النادي دون نزاع كبير في الفترة الحالية خاصة بعد رغبة بارتوميو في عدم رحيل البرغوث.

يذكر أن تعاقد ميسي ينتهي رفقة برشلونة في صيف عام 2021, مما سوف يسمح للنجم الأرجنتيني التوقيع لاي ناد دون اللجوء للنادي الكتالوني.