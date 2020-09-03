رياضة | الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرض مسؤولو النادي الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لاستطلاع رأيه حول التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي ومنتخب مصر الأوليمبي.

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في معرفة رأي المدرب السويسري في اللاعب قبل التفاوض بشكل رسمي مع نادي إنبي لضم اللاعب.

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ويسعى مسؤولو النادي الأهلب للتعاقد مع مدافع قوي لتعويض محمود متولي مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ٧ أشهر.

ومن المقرر أن يحسم المدرب السويسري موقف الأهلي من التعاقد مع لاعب منتخب مصر الأوليمبي، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.