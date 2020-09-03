رياضة | دويسبورج يتطلع إلى الحضور الجماهيري في مواجهته أمام دورتموند بكأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دويسبورج يتطلع إلى الحضور الجماهيري في مواجهته أمام دورتموند بكأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي الدرجة الثالثة دويسبورج رغبته في حضور عدد من المشجعين في مباراته المقررة على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند في وقت لاحق من سبتمبر الجاري ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن دويسبورج تقدم بطلب إلى السلطات الصحية المحلية، من أجل السماح بحضور عدد محدود من المشجعين في الاستاد خلال المباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، قد تسمح بحضور ثمانية ألاف مشجع، وهو ما يشكل ثلث سعة الاستاد الخاص بنادي دويسبورج.

لكن دويسبورج أكد أنه سيكون سعيدا، حتى حال السماح بحضور عدد أقل من المتفرجين في المباراة المقررة في 14 سبتمبر الجاري.

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وقال بيتر موهنهاوبت، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي دويسبورج:"ما نفتقده جميعا حقا هو تكاتف المشجعين والفريق في الاستاد."

تجدر الإشارة إلى أن مجلس مدينة دويسبورج كان رفض في وقت سابق طلبا من النادي باستضافة مباراة بحضور عدد محدود من المشجعين، في خضم الجائحة.

وجرى السماح لفريق ماينز بخوض مباراته أمام هافيلسي في الدور الأول من كأس ألمانيا بحضور ألف مشجع.

ويتطلع ماينز إلى سير الأمور بشكل جيد أملا في حضور عدد أكبر من مشجعيه خلال مبارياته في الدوري الألماني.