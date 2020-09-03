رياضة | تعرف على بديل طارق أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على بديل طارق أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، نجم وسطه الدولي طارق حامد، خلال مواجهة بيراميدز، مساء اليوم ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.

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حدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بديل طارق حامد في مواجهة الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس.

واستقر كارتيرون وجهازه الفني على الدفع بأحمد سيد زيزو في تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أمام بيراميدز بمسابقة الدوري المصري فى وسط الملعب بديلا لطارق حامد.

ويغيب طارق حامد عن مواجهة الزمالك وبيراميدز، بسبب تراكم الانذارات، بينما يفقد الأبيض محمد حسن لاعب الوسط الآخر، بسبب الإصابة.